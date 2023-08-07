Автор зарегистрированного сегодня законопроекта о предложении праздновать в Украине День благодарения 22 октября, "слуга народа" Георгий Мазурашу в комментарии "Стране" рассказал, связана ли его инициатива с недавними заявлениями министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Напомним, ранее Бен Уоллес призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить новые требования по разблокированию поставок новых видов вооружений.

"Возможно, эту законодательную инициативу можно было бы связать с заявлением британского министра. Может, я почувствовал это заочно интуитивно. Я понимаю западных партнеров, которые хотят слышать много слов благодарности от нас. И мы благодарим регулярно, начиная от президента и заканчивая рядовыми гражданами в соцсетях и т.д. Но я бы обратил внимание на эти слова министра: "Да, это благородная война, и мы видим, что вы воюете не только за себя, но и за наши свободы", — сказал нардеп.

Мазурашу считает, что партнерам стоит не меньше благодарить Украину и украинских военных.

"И от того, насколько партнеры активно и полноценно поддерживают Украину, в принципе зависят перспективы восстановления мирового порядка или даже судьба нашей планеты. И со стороны Украины вклад в это благородное дело несравненно выше, потому что измеряется человеческими жизнями и судьбами миллионов. Поэтому благодарить мы должны взаимно. А учитывая то, что некоторые мощные цивилизованные государства в свое время выступили гарантами нашей безопасности (Будапештский меморандум), то мы, думаю, имеем моральное право даже требовать более действенную поддержку и благодарить за нее, конечно", — отметил Мазурашу.

Он также повторил пояснения из законопроекта, чем обусловлен выбор даты праздника - 22 октября.

"В мире 22 октября – день перемен к лучшему. Подумали, что это гармонирует с Днем благодарения. Плюс это осень, время урожая и более благоприятные условия для празднования, в том числе за семейным столом. В других странах День благодарения также осенью – в США в ноябре, в Канаде в октябре", — сказал он.

Ранее мы подробно рассказывали об этой инициативе Мазурашу.

К слову, о неблагодарности украинцев говорили не только в Лондоне, но и в Варшаве. Руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина получила большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить" это.