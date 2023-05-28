В воскресенье, 28 мая, жители столицы массово праздновали День Киева.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

Так, на Контрактовой площади столицы киевляне организовали танцы.

А около арки Дружбы народов состоялся турнир по кикбоксингу, который посетили множество горожан. Люди приходили целыми семьями посмотреть на увлекательное спортивное зрелище.

Ранее мы писали, что в День Киева в столице открылся новый фаст-фуд. В заведении обещали подарить 555 котлет по-киевски для первых 555 гостей. В связи с этим киевляне выстроились в огромную очередь за бесплатными котлетами.

А президент Владимир Зеленский поздравил киевлян с Днем города в своем вечернем видеообращении.

Война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

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