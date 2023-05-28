В День Киева в столице открылся новый фаст-фуд. Появилось видео огромной очереди за бесплатными котлетами
В воскресенье, 28 мая, в центре Киева выстроилась огромная очередь людей за бесплатными котлетами.
Акцию проводит открывшийся сегодня, в День Киева, фаст-фуд "Котлета по-Киевски".
В заведении обещают подарить 555 котлет по-киевски для первых 555 гостей.
"28.05, в День Киева, в честь открытия большого заведения первого украинского Фаст-Фуда – Котлета По-Киевски, мы подарим 555 котлет для первых 555 гостей", - написали в Instagram заведения.
Ранее мы писали, что в Киеве подорожала легендарная перепичка. Цена знаменитой уличной еды выросла в два раза меньше чем за 3 года и теперь составляет 40 гривен. Сорок лет назад киевская сосиска в тесте стоила 22 копейки.
Напомним, пять лет назад в Киеве появился памятник котлете по-киевски с маслом и косточкой.
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