В Украинской православной церкви заявили, что, несмотря на подписанный президентом Владимиром Зеленским и вступивший в силу закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря, УПЦ продолжит праздновать 7 января.

Об этом сказал "Стране" председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент.

"В Украине уже несколько лет 25 декабря - выходной день. Каждый год, проезжая улицами наших города в этот день, вообще практически ничего не напоминало о празднике. Абсолютно гарантировано и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традиции. Но имеем то, что имеем. А на счет мотивации отмены выходного дня 7 января, как отхода от российской традиции, у авторов этой идеи, скорее всего, была недостоверная или не полная информация. Эта дата празднования совпадала не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме. Там главные святыни христианства, и там все главные торжества Православной церкви по сей день совершаются по юлианскому календарю.

25 декабря праздновать Рождество в православии пошла традиция из Турции. Затрудняюсь ответить, почему депутаты решили, что для украинского народа традиции из Турции более близки, чем традиции из Иерусалима и Вифлеема",- сказал митрополит Климент.

Напомним, 14 июля Верховная Рада отменила выходной на Рождество 7 января.

А вчера ПЦУ окончательно утвердила свой переход на Новоюлианский календарь с 1 сентября. Новоюлианский календарь поддержали большинство делегатов во время состоявшегося в Софии Киевской поместного собора ПЦУ.