В Украине предлагают 22 октября праздновать День благодарения или благодарности.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован сегодня "слугой народа" Георгием Мазурашу в Верховной Раде.

Автор документа связывает установление нового праздника с российской агрессией и необходимостью "поднять благодарность на общенациональный уровень".

"В условиях полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины продолжается мощное возрождение украинской нации. Установление даты празднования Дня благодарения имеет логическую аргументацию: в первую очередь, это поднятие благодарности на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда каждый человек получит официальную возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать. Почему именно 22 октября? Осенняя пора, богатая урожаем овощей и фруктов, будет способствовать введению традиции проводить данный праздник за праздничным (семейным) столом. В мире 22 октября отмечают День перемен к лучшему. Праздник National Make A Difference Day посвящен тому, чтобы люди имели возможность совместными усилиями изменить мир к лучшему, помочь окружающим и сделать жизнь лучше, что логично сочетается с идеей Дня благодарения", - сказано в пояснительной записке к проекту.

Напомним, что День благодарения - традиционный североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября - в США. С этого дня стартует праздничный новогодний сезон, а следующий за ним день - чёрная пятница, в которую регистрируют самые большие продажи.

День благодарения в Америке изначально был праздником выражения благодарности и признательности богу, семье и друзьям за материальное благосостояние и доброе отношение.

Недавно Православная церковь Украины (ПЦУ) решила праздновать Рождество по западному обряду - 25 декабря.

Ранее министр обороны Великобритании заявил, что Украина могла бы высказать больше благодарности Западу за поддержку.

"Пусть напишет мне, как нужно благодарить", - ответил на это Владимир Зеленский.