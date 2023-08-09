Нардеп Богдан Торохтий от "Слуги народа" решил не отказываться от депутатского мандата после призыва главы фракции Давида Арахамии.

"Я не буду складывать мандат, меня избрали люди. Я продолжу работать для защиты Украины", - написал он в комментариях на Facebook.

Напомним, изначально на призыв Арахамии Торохтий ответил так: "Нужно все обдумать".

Ранее мы писали, что глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что инициирует исключение из фракции народного депутата Богдана Торохтия. Он также призвал депутата сложить мандат.

В мае журналисты сообщали, что Торохтий за время войны выезжал отдыхать за границу, сменил три авто и сейчас ездит на машине за семь миллионов гривен. Арахамия также сообщил, что Торохтий при этом продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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