"Слуга народа" Торохтий сообщил, что не сложит мандат, несмотря на призывы во фракции
Нардеп Богдан Торохтий от "Слуги народа" решил не отказываться от депутатского мандата после призыва главы фракции Давида Арахамии.
"Я не буду складывать мандат, меня избрали люди. Я продолжу работать для защиты Украины", - написал он в комментариях на Facebook.
Напомним, изначально на призыв Арахамии Торохтий ответил так: "Нужно все обдумать".
Ранее мы писали, что глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что инициирует исключение из фракции народного депутата Богдана Торохтия. Он также призвал депутата сложить мандат.
В мае журналисты сообщали, что Торохтий за время войны выезжал отдыхать за границу, сменил три авто и сейчас ездит на машине за семь миллионов гривен. Арахамия также сообщил, что Торохтий при этом продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья.
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