Офис генпрокурора сообщил о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады прошлого созыва за пособничество в манипуляциях на фондовой бирже и легализацию имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, экс-нардеп, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий, выступил пособником в махинациях на фондовой бирже, за что получил 20 млн гривен, которые в дальнейшем "отмыл".

Кроме того, он совершил финансовые операции со средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах.

Имя депутата не называется. Указано, что он был заместителем председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Судя по фото, речь идёт о Руслане Демчаке из "Блока Петра Порошенко".

Напомним, сегодня СБУ задержала на взятке нардепа из "Слуги народа" Анатолия Гунько.

Также глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия инициировал исключение из фракции народного депутата Богдана Торохтия. Пока семья Торохтия покупала элитное имущество, он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья.