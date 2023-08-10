"Слуги народа" исключили из своей парламентской фракции народных депутатов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он также добавил, что дальше будут работать правоохранительные органы, "никто никого выгораживать не будет".

"Призываю другие фракции "жить по-новому" и очищаться от негодяев, которым не место в политике", - отметил Арахамия.

Напомним, Гунько накануне отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки в 85 тысяч долларов. Накануне он всячески опровергал обвинения и утверждал, что деньги ему подкинули. Впрочем, НАБУ опубликовало запись нардепа Гунько, обсуждающего коррупционные тарифы за передачу земли бизнесмену.

А Торохтий попал в скандал с выездом за границу и покупкой дорогого имущества. Он также сообщил, что не сложит мандат, несмотря на призывы во фракции.

Ранее "Страна" подробно анализировала, как скандалы с депутатами "Слуги народа" влияют на рейтинг Зеленского и его партии.

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