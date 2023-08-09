НАБУ опубликовало запись разговора народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, где он обсуждает коррупционные тарифы за передачу земли в пользование некому бизнесмену.

Соответствующий ролик появился в соцсетях НАБУ.

Гунько в видео говорит, что такса его и силовиков в этих схемах составляет 130-150 долларов за гектар.

Всего, по информации НАБУ, за 1700 гектаров объем взятки должен был составить 221 тысячу долларов. При этом, 85 тысяч - должны были стать "авансом".

Напомним, вчера СБУ совместно с НАБУ разоблачили народного депутата, который за 85 тысяч долларов продавал землю Национальной академии аграрных наук. За деньги парламентарий обещал бизнесмену обеспечить предоставление участков академии под возделывание. Имя депутата в сообщении СБУ не незывалось. Но, как стало известно "Стране", речь идет об Анатолии Гунько из "Слуги народа".

Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видеокадры задержания на взятке народного депутата из "Слуги народа" Анатолия Гунько.

Сам Гунько в комментарии "Стране" опровергает обвинения в свой адрес и утверждает, что деньги ему подкинул некий специально подосланный ему аграрий из Николаевской области.