Сегодня, 9 августа, Верховная Рада досрочно лишила мандата народного депутата "Слуги народа" Андрея Холодова. Данное решение поддержали 308 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"И снова в Раде временно 403 депутата", - написал Железняк.

Напомним, СМИ выяснили, что Холодов уже более полугода находится за границей и занимается там бизнесом. Полгода он не посещал заседания Рады и не голосовал. Всего с начала войны нардеп 12 раз выезжал из страны. Последний раз Холодов был в Украине 21 января.

31 июля нардеп подал заявление о сложении мандата.

В тот же день его исключили из партии "Слуга народа".

Холодов объяснил желание сложить полномочия болезнями членов семьи. При этом нардеп в заявлении не объяснил, какого рода болезни постигли членов его семьи, а также почему ранее он не сообщал руководству фракции причины своего отсутствия.

В последнее время все больше народных депутатов заявляют о сложении мандатов. Так, в июле это сделали народный депутат Татьяна Плачкова и нардеп Юрий Аристов. Сложению мандата Аристова предшествовал медиаскандал, связанный с поездкой народного избранника на Мальдивы.