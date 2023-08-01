Живущий за границей нардеп Холодов объяснил желание сложить полномочия болезнями членов семьи. Документ
Опубликовано заявление нардепа Андрея Холодова о сложении депутатских полномочий.
Его обнародовала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в телеграм-канале.
Холодов мотивировал свой уход тем, что в его семью "пришла болезнь".
"В дальнейшем я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады", - сказано в тексте.
При этом нардеп в заявлении не объяснил, какого рода болезни постигли членов его семьи, а также почему ранее он не сообщал руководству фракции причины своего отсутствия.
Ранее СМИ выяснили, что нардеп уже более полугода находится за границей и занимается там бизнесом.
Вчера мы сообщали, что этот народный депутат от "Слуги народа" подал заявление о сложении мандата.
В тот же день Холодова исключили из партии "Слуга народа".
"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Андрея Холодова о сложении полномочий народного депутата. В свою очередь, как председатель партии "Слуга народа" подписала распоряжение об исключении его из партии", - написала председатель партии Елена Шуляк в Фейсбуке.