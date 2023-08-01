Опубликовано заявление нардепа Андрея Холодова о сложении депутатских полномочий.

Его обнародовала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в телеграм-канале.

Холодов мотивировал свой уход тем, что в его семью "пришла болезнь".

"В дальнейшем я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады", - сказано в тексте.

При этом нардеп в заявлении не объяснил, какого рода болезни постигли членов его семьи, а также почему ранее он не сообщал руководству фракции причины своего отсутствия.

Ранее СМИ выяснили, что нардеп уже более полугода находится за границей и занимается там бизнесом.

Вчера мы сообщали, что этот народный депутат от "Слуги народа" подал заявление о сложении мандата.

В тот же день Холодова исключили из партии "Слуга народа".

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Андрея Холодова о сложении полномочий народного депутата. В свою очередь, как председатель партии "Слуга народа" подписала распоряжение об исключении его из партии", - написала председатель партии Елена Шуляк в Фейсбуке.