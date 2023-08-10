Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав меру пресечения для народного депутата Александра Дубинского в виде личного обязательства.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Дубинскому запрещено без разрешения покидать Киевскую область, нужно носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Ранее в суде Дубинский прокомментировал обвинения прокуроров. По его словам, он выезжал за границу с отцом на лечение в разных пунктах пропуска и в разное время. Говорит, что "Минздрав разрешил ему так поступить".

Напомним, вчера Государственное бюро расследований вручило Дубинскому подозрение по статье "служебный подлог".

В конце июля журналисты вычислили по фотографиям девушки Дубинского, что он находится в Барселоне. После этой публикации Дубинский подтвердил, что получил право на выезд из Украины для сопровождения отца в иностранную онкологическую клинику.

При этом отец, как заявляют следственные органы, выехал из Украины самостоятельно и вернулся раньше Дубинского.

Ранее Дубинский заявил, что уголовное дело против него связано с публикацией записей переговоров Байдена и Порошенко.