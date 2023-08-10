В Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения нардепу Александру Дубинскому. Прокуратура просит для него личное обязательство.

Накануне ему объявили подозрение в служебном подлоге.

Дело касается выезда нардепа за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, на самом деле Дубинский отдыхал в Барселоне.

В конце июля журналисты вычислили по фотографиям девушки Дубинского, что он находится в Барселоне. После этой публикации Дубинский подтвердил, что получил право на выезд из Украины для сопровождения отца в иностранную онкологическую клинику. При этом отец, как заявляют следственные органы, выехал из Украины самостоятельно и вернулся раньше Дубинского.

Сам нардеп связывает уголовное дело против себя с публикацией "пленок Байдена-Порошенко" в 2020 году и называет его заказным.

Перед этим Дубинский заявлял, что обыски у него связаны с показаниями на Ермака и Зеленского в НАБУ.

Напомним, что нардепам и чиновникам ужесточили выезд за границу после мальдивского отдыха Аристова.

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