Нардеп Александр Дубинский в ходе судебного заседания по мере пресечения прокомментировал обвинения прокуроров, что он выезжал за границу с отцом на лечение в разных пунктах пропуска и в разное время.

Говорит, что Минздрав разрешил ему так поступить.

"Когда я подал запрос в Министерство здравоохранение на возможность пересечения границы для сопровождения отца, в МОЗ установил два пункта пропуска: Паланка - Маяки - Удобнoе и пункт пропуска Устилуг.

В день, когда отец должен был выезжать за границу, мне еще не дали соответствующие документы и я не мог выехать. Я обратился в МОЗ и мне сказали, что документы будут вечером. Так как билеты для отца уже были куплены, мы решили, что он поедет без меня, а я приеду на следующий день. Соответствующий порядок действий я согласовал с МОЗ, где мне сообщили, что так можно, если человек, которого сопровождают уже выехал за границу, то тот, кто сопровождает, может выехать позже. Нельзя только наоборот.

Касательно разных пунктов пропуска: мой отец выезжал через Тудора - Старокозачее, а я через Паланка - Маяки - Удобнoе. Между этими пунктами пропусками расстояние в несколько километров и они работают объединено. В то время, как я выезжал за границу, в пункте пропуска Паланка - Маяки - Удобнoе была меньше очередь, поэтому я выбрал этот пункт", - объясняет Дубинский.

Напомним, Дубинский заявил, что уголовное дело против него связано с публикацией записей переговоров Байдена и Порошенко.

Перед этим Дубинский заявлял, что обыски у него связаны с показаниями на Ермака и Зеленского в НАБУ.