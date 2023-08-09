Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепу от фракции "Слуга Народа" Анатолию Гунько, которого подозревают в получении взятки в 85 тысяч долларов.

Суд отправил Гунько в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

Анатолий Гунько заявил, что с решением суда не согласен.

"Мои адвокаты будут подавать апелляцию. Я инвалид первой группы, а учитывая размер залога, у меня нет таких денег, поэтому будем подавать апелляцию",- заявил Гунько.

Нардеп также прокомментировал опубликованные НАБУ запись разговора, где он обсуждает коррупционные тарифы за передачу земли в пользование некому бизнесмену.

"Когда я говорил про деньги я имел ввиду, что предприятие должно иметь деньги и платить официально за доход, который оно зарабатывает, чтобы правоохранители не имели вопросов. Я не имел ввиду кэш для правоохранителей", - заявил Гунько.

Напомним, вчера СБУ совместно с НАБУ разоблачили народного депутата, который за 85 тысяч долларов продавал землю Национальной академии аграрных наук. За деньги парламентарий обещал бизнесмену обеспечить предоставление участков академии под возделывание. Имя депутата в сообщении СБУ не незывалось. Но, как стало известно "Стране", речь идет об Анатолии Гунько из "Слуги народа".

Сам Гунько в комментарии "Стране" опроверг обвинения в свой адрес и утверждает, что деньги ему подкинул некий специально подосланный ему аграрий из Николаевской области.