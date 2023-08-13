На уходящей неделе вновь активизировались слухи о грядущей отставке министра обороны Украины Алексея Резникова.

В кулуарах власти с июля ходят разговоры о том, что Резникова могут заменить на вице-премьер-министра Александра Кубракова или министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. При этом в случае увольнения Резникова могут отправить послом либо в Великобританию, либо в США.

Сейчас, на фоне постоянных коррупционных скандалов, о которых пишет уже и западная пресса, а также провала по некоторым направлениям закупок, отставка Резникова выглядит действительно вероятной. Властям в любом случае нужно как-то реагировать на резонансные и болезненные темы.

При этом в числе кандидатов ему на замену, по данным "Страны", числятся не только названные министры. По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнеры якобы хотят видеть во главе Минобороны женщину. Среди возможных кандидатов рассматривают волонтера Марию Берлинскую, вице-премьера Ирину Верещук и директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

Впрочем, стоит напомнить, что слухи об отставке Резникова курсируют уже давно. Зимой, после коррупционного скандала с закупкой яиц по 17 гривен за штуку, его увольнение и замену на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова анонсировал лично глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Но тогда она так и не состоялась.

Как мы уже писали, причиной стала борьба разных кругов влияния на Банковой: главы Офиса президента Ермака, чьим человеком считается Резников, и конкурирующей с ним связки Арахамия-Буданов.

В результате в аппаратной борьбе тогда победил Ермак, сохранив Резникова на своем посту. И сейчас главный вопрос относительно увольнения министра обороны заключается в том, кто вместо него придет руководить ведомством, через которое идут во время войны огромные финансовые потоки. Ермак хотел бы, чтобы это вновь был его человек. Многочисленные противники главы Офиса президента стараются этого не допустить. Из-за чего, собственно, и есть задержка с принятием кадровых решений поводу о Минобороны.