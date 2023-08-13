Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что не все в Киеве уверены в поддержке Штатов и в том, что она будет предоставляться всегда.

Об этом она сказала в интервью Huffington Post.

По словам Маркаровой, нельзя сказать, что "все мы уверены и что поддержка... это навсегда".

Она добавила, что обеспечение помощи со стороны партнеров - это "постоянная работа". Сейчас американские законодатели ставят под сомнение помощь Украине более остро, чем когда-либо.

При этом она отметила, что Украина открыта для более тщательного изучения помощи. "Мы поддерживаем прозрачность и подотчетность. Какие бы дополнительные меры ни придумали ваши люди, мы открыты и готовы", - заявила посол.

Издание пишет, что администрация Байдена заявила на этой неделе, что хочет дополнительно выделить 20 миллиардов долларов для Украины в рамках специального бюджетного запроса этой осенью - и вполне вероятно, что Конгресс, особенно республиканцы, контролирующие Палату представителей, выразят дополнительные опасения по поводу того, как будут распределяться деньги.

"Вопрос о том, как контролировать миллиарды, направляемые в Украину, стал главным вопросом на переговорах в Конгрессе по поводу ежегодного законопроекта об оборонной политике Пентагона в прошлом месяце, когда демократы с небольшим перевесом отклонили поправку Республиканской партии о создании ведущего генерального инспектора, контролирующего усилия по обеспечению подотчетности. Законодатели могут возродить эту идею, когда Палата представителей и Сенат завершат работу над законопроектом в конце этого года", - пишет Huffington Post.

Маркарова сказала, что у правительства США уже есть три наблюдателя, которые отслеживают ранее одобренную помощь Украине на сумму более 75 миллиардов долларов в Министерстве обороны, Государственном департаменте и Агентстве США по международному развитию (USAID).

Эти офисы "действительно выполняют исключительную работу", заявила Маркарова. Три инспектора сказали законодателям на мартовских слушаниях, что они не нашли доказательств массового неправомерного использования помощи США Украине.

Тем не менее, они признали, что трудно учитывать американские средства и материалы, осуществляя то, что генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч назвал "надзором на скорости войны".

Офис Сторча ранее обнаружил, что преступные группы смогли получить американское оружие, отправленное украинским вооруженным силам, на ранних этапах обороны от полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. В докладе говорится, что службы безопасности Украины пресекли попытки продать и использовать оружие не по назначению.

Маркарова признала исторические проблемы Украины с коррупцией. Она описала несколько способов, которыми страна пытается обеспечить, чтобы коррупция не поставила под угрозу западную помощь - от отправки ежедневных отчетов в USAID и Министерство финансов до поддержки активистов на местах, которые следят за расходованием средств.

"Наше гражданское общество очень активно следит за тем, на что мы тратим наши деньги, и, поверьте, их критерии в отношении партнерской поддержки еще более жесткие", - сказал посол.

Она добавила, что на этой неделе получила первый в своем роде отчет, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными официальными лицами, в котором подробно изложено понимание Украиной того, как расходуется помощь США.

По словам Маркаровой, "некоторые люди в США скептичны". Но она "найдет столько времени для людей на Капитолийском холме", сколько они готовы для нее выделить.

Как писала "Страна", республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос в Конгресс об экстренной помощи Украине на $13 миллиардов.

Тем временем война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.