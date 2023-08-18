В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В сети появились кадры уничтожения колонны ВСУ возле Урожайного Донецкой области.

Об этом сообщает украинский военный Telegram-канал Deep State.

"На кадрах заявлена колонна 37 ОБрМП, которой была дана задача двигаться от Урожайного к Керменчику. Всю дорогу противник наблюдал за ней, нашей артиллерийской подготовки на кадрах тоже не видно. Почему колонна шла без прикрытия фактически в один конец – не ясно", – говорится в сообщении.

Deep State сообщает, что потери ВСУ составили около двух десятков человек.

Кадры уничтожения колонны ВСУ под Урожайным

Напомним, украинские войска заявили об освобождении Урожайного на этой неделе. При этом Генштаб сообщал о российских контратаках в селе.

Также Генштаб показал видео боев за Урожайное на Времьевском выступе.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю. 

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