В сети появились кадры уничтожения колонны ВСУ возле Урожайного Донецкой области.

Об этом сообщает украинский военный Telegram-канал Deep State.

"На кадрах заявлена колонна 37 ОБрМП, которой была дана задача двигаться от Урожайного к Керменчику. Всю дорогу противник наблюдал за ней, нашей артиллерийской подготовки на кадрах тоже не видно. Почему колонна шла без прикрытия фактически в один конец – не ясно", – говорится в сообщении.

Deep State сообщает, что потери ВСУ составили около двух десятков человек.

Напомним, украинские войска заявили об освобождении Урожайного на этой неделе. При этом Генштаб сообщал о российских контратаках в селе.

Также Генштаб показал видео боев за Урожайное на Времьевском выступе.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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