ВСУ, вероятно, применили в боях за Урожайное аналоги кассетных снарядов США.

Об этом говорится в репортаже СNN.

Телеканал ссылается на кадры с дрона, на которых видно, как десятки российских военных бегут на юг. По словам двух экспертов по вооружениям, которые просмотрели видеоматериал, россиян обстреляли во время бегства, кое-где, вероятно, кассетными боеприпасами.

Командир штурмовой роты с позывным Дикий рассказал, что ВСУ использовали миномёты и танки, однако не стал комментировать возможное применение кассетных боеприпасов.

Перед этим мы публиковали видео как Украинская армия начала использовать кассетные снаряды на Купянском направлении. По словам военнослужащего-артиллериста данный вид вооружения способен накрывать огнём большие площади, поражая живую силу и лёгкую бронетехнику и должен помочь сдерживать российские атаки либо проводить подготовку к продвижению контр-наступления.

После этого издание The Washington Post подтвердило, что Украина начала применять переданные США кассетные боеприпасы.

Другое западное издание The Wall Street Journal считает, что именно американские кассетные боеприпасы дали импульс украинскому контрнаступлению.