Соединенные Штаты пока не предоставляют Украине кассетные снаряды для РСЗО HIMARS.

Об этом пишет журнал Newsweek.

Как рассказал бывший офицер армии США, бывший советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс, реактивные снаряды большой дальности, вооруженные кассетными реактивными боеприпасами, являются ключом к преодолению эшелонированной российской обороны.

"Если вы получите 2000 кассетных реактивных боеприпасов, я думаю, что война закончится. Это так просто", - сказал Райс, который, по данным Newsweek, прилагал усилия для принятия решения о передаче Украине кассетных боеприпасов для артиллерии калибра 155 мм.

По словам Райса, M26 DCIPM позволят украинским войскам эффективнее охотиться на российскую артиллерию - главную угрозу на поле боя, которая постоянно преследует украинские подразделения, пытающиеся прорвать российскую оборону.

Он сказал, что на расстоянии до 25 километров от линии фронта против россиян используются 155-миллиметровые кассетные снаряды для ствольной артиллерии. А вот дальше вглубь могли бы, по его мнению, работать реактивные кассетные снаряды, имеющие дальность до 45 километров.

"У нас есть десятки тысяч этих кассетных реактивных снарядов в Германии, которые лежат и ждут утилизации. Вместо того, чтобы уничтожить их, просто отдайте их украинцам", - сказал Райс.

Он также заявил, что Украина просила одновременно кассетные снаряды для ствольной артиллерии и кассетные реактивные снаряды для HIMARS больше года назад. Сейчас кассетные снаряды поставляются, а реактивные кассетные снаряды - до сих пор нет.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщало, что существенный импульс украинскому наступлению дала поставка американских кассетных боеприпасов. Они позволяют поражать скопления российской пехоты, транспортные средства и другие цели, расчищая путь для наступательных операций.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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