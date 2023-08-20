В воскресенье, 20 августа, в Украине продолжается 543-й день войны с Россией.

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20 августа

08:30 Число пострадавших в Чернигове в результате вчерашнего ракетного удара РФ увеличилось до 148 человек. 41 человек остается в больнице.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

"Враг вчера забрал жизни 7 человек и еще 148 человек обратились за медпомощью или были доставлены ранеными в больницы", - написал он.



Еще 41 человек остается в больнице, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. 15 человек были прооперированы, отметил Чаус.

Среди пострадавших 15 раненых детей и 15 сотрудников полиции.

Также Чаус сообщил, что повреждения получили более 500 жилищ - это более 60 домов.

07:50 Командующий Воздушных сил Олещук заявил, что самолет F-16 уже садился в Украине.

По его словам, Украина имеет опыт эксплуатации этого истребителя, поскольку он приземлялся на украинские аэродромы.

"Самолет F-16, он был в Украине. Он садился на наших аэродромах, мы проводили совместные учения с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации, соответственно, самолета F-16. Я думаю, это существенно", - заявил Олещук в эфире телемарафона.

Сейчас Украина, по словам командующего, занимается подготовкой взлетно-посадочных полос и строительством защитных сооружений.