ВСУ предупреждают об угрозе массированных ракетных ударов по Украине на День независимости 24 августа.

Об этом заявила на брифинге спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Такая угроза остается. Напомню, они способны поражать фактически любую точку на территории Украины. А зная тяготение нашего врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы и возможные массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников", - сказала Гуменюк.

По ее словам, отсутствие сейчас ракетоносителей на дежурстве может свидетельствовать о подготовке к массированному удару 24 августа.

"А активность самолетов МиГ, которая наблюдается в течение двух последних суток, может свидетельствовать о проведении предварительного слаживания ВВС. Это также косвенный признак подготовки к атакам", - отметила Гуменюк.

Ранее в британской разведке увидели признаки того, что Россия готовит морскую блокаду Украины.

А в Украине много раз заявляли, что РФ готовит провокацию на Запорожской АЭС для остановки наступления ВСУ. Правда, эти прогнозы так и не подтвердились.