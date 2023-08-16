Украинские телеграм-каналы массово публикуют новость о том, что "Путин принял решение подорвать Запорожскую и Курскую АЭС в ближайший месяц", чтобы обвинить Украину.

Ссылка идет на СМИ, но по факту источником оказался анонимный российский телеграм-канал "Генерал СВР", критикующий Кремль.

Паблик пишет, что подрыв Курской АЭС рассматривается президентом РФ как "выход из стратегического тупика".

Отметим, что тему подрыва Курской АЭС вчера подняла и Украина.

"Центр национального сопротивления" заявил 15 августа, что россияне готовят "провокацию" на Курской АЭС и начали отселять оттуда население.

Также Центр сообщил, что ВСУ не наносят ударов по территории России.

Напомним, в июле в России заявили о падении беспилотника в Курчатове, где расположена Курская АЭС.

В августе в РФ также утверждали, что посадили беспилотник в Курской области.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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