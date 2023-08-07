В Курской области РФ заявляют, что вчера днем силами РЭБ был посажен беспилотник самолетного типа.

Этот утверждают российские паблики и публикуют фото.

Сообщается, что его посадили у села Кондратовка Беловского района. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в РФ заявляли о сбитии беспилотника в Московской области.

А также, что перехватили американский беспилотник над Черным морем.

Напомним, что ночью 7 августа РФ трижды обстреляла центр Херсона. Есть погибшие и раненые.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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