Минобороны России заявляет, что якобы была "пресечена попытка Киева атаковать БПЛА объекты на территории Московской области, беспилотник уничтожен ПВО на территории Подольского района, пострадавших и разрушений нет".

Российские телеграм-каналы сообщают, что сбитый беспилотник упал на детскую площадку в Подольске.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы атаки беспилотников в аэропорту "Внуково" объявлен план "ковёр", который подразумевает задержку рейсов при обнаружении в небе неопознанных объектов.

Также сообщается, что ограничения на вылеты и прием самолетов во Внуково сняты с 11:55. Аэропорт заработал в обычном режиме.

Напомним, вчера Россия заявила, что её самолёт Су-30 перехватил американский беспилотник MQ-9A Reaper над акваторией Чёрного моря.

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.