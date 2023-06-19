В Мариуполе во время поездки в автобусе разгорелся конфликт между местной молодежью и человеком, который представился военным, из-за фразы "слава Украине".

Видео инцидента распространилось в соцсетях.

Судя по контексту, военный обвинил девушку в том, что она сказала слова "слава Украине". Девушка и ее спутник стали это отрицать. Кроме того, парень и девушка предъявили военному претензию за то, что россияне, которых никто не звал, пришли в Мариуполь и разрушили город.

Также молодежь пригрозила военному, что напишет на него заявление в военную комендатуру (то есть российским "властям"), и упомянула о своих больших связях.

Позже в сети появилось видео с извинениями парня и девушки. В обращении, записанном на фоне российского флага, они заявили, что "полностью осознали свою вину".

Ранее мы рассказывали, что россиянка совершила пьяный перформанс в поддержку Украины на борту самолета из Бангкока в Москву. Девушка ругалась с пассажирами и бортпроводниками, а затем стала выкрикивать антивоенные лозунги.

А в Санкт-Петербурге силовики прервали концерт российского рэпера после антивоенного призыва.