В Новой Москве полиция проверяет зоомагазин из-за названия вай-фая "Слава Украине".

Об этом сообщают российские СМИ.

"Зраду" заметил посетитель торгового центра, который сообщил об этом в полицию. Прибывшие в ТЦ правоохранители выяснили, что вай-фай принадлежит зоомагазину.

Сотрудники магазина говорят, что не знают, кто установил такое название.

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