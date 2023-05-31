Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против употребления приветствия "Слава Украине!", которое сравнил с приветствиями хорватских усташей времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение.

"Между "За дом готовы!" и "Слава Украине!" нет разницы. Это приветствие самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев, сколько смогли", - процитировало издание Милановича.

На это заявление кратко ответил спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Слава Украине! Да здравствует Хорватия!", – написал он на украинском и хорватском языках в Facebook.



Усташи ("повстанцы") - ультраправое и террористическое движение в Хорватии, основанное в 1930 году Анте Павеличем. Усташами был организован геноцид сербов, евреев и цыган, были созданы многочисленные концлагеря. Ориентировались на фашистов.

Напомним, что ранее Зоран Миланович неоднократно отмечался заявлениями против Украины. Так, недавно он сказал, что аннексированный полуостров Крым "никогда больше не будет Украиной". В МИД Украины отреагировали на его слова, назвав такие заявления неприемлемыми.

А в прошлом году Миланович заявил о том, что Украина не является союзником ЕС и предоставлять ей статус кандидата на вступление в Евросоюз цинично.