В ходе контрнаступления Украина ввела в бой стратегические резервы на Запорожском фронте.

Об этом заявляет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Он сообщил об этом, ссылаясь на видеозапись действий украинской 82-й десантно-штурмовой бригады около Работино на ореховском направлении. Рёпке назвал это соединение "лучшей бригадой" и частью "стратегических резервов" на данном участке фронта.

Бригада состоит из двух тысяч бойцов, вооружённых британскими танками Challenger 2, немецкими БМП Marder и американскими колёсными БТР Stryker. В ходе подготовки к наступлению бойцы прошли двухмесячное обучение в Великобритании.

Рёпке назвал ввод 82-й бригады в бой "планом Б" украинского военного руководства. По его данным, изначально бригаду планировалось использовать уже после прорыва российской обороны для быстрого продвижения в глубь захваченной россиянами территории.

Издание Forbes также накануне заявляло, что 82-я ОДШБр является одной из последних резервных бригад и уже брошена в бой.

Перед этим газета Newsweek написала, что в руководстве Украины появились разногласия, касающиеся стратегии дальнейшего контрнаступления на юге.