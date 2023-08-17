Армия РФ готовит новое наступление в Украине на следующую весну.

Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины.

"У россиян будет собственное наступление", - заявил источник.

Издание пишет, что украинские власти и командиры "с очень большой вероятностью ожидают, что россияне начнут подготовку в начале октября, чтобы затем весной совершить большой рывок".

Также и в самой России заявляют о подготовке нового наступления российской армии в Украине.

"Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идёт", - заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Напомним, сегодня экс-командир "Азова" Максим Жорин сообщил, что Россия перебрасывает новые силы на Бахмутское направление.

Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил Купянское направление и заявил об "осложнении обстановки". РФ там ведет масштабное наступление.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.