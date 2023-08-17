Минобороны РФ заявило о поражении ракетным ударом эшелона ВСУ с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сводке ведомства от 17 августа.

Российское минобороны также опубликовало видео якобы поражения, снятое дроном с воздуха.

Между тем Украина не подтверждала прилёты в этом районе.

Утром Днепропетровской ОВА сообщала о ракетном ударе в Новомосковском районе. В результате атаки без света остались 10 тысяч человек в двух населенных пунктах.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

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