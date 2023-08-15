Появилась видеозапись с российской стороны высадки десанта РФ на коммерческий сухогруз "Сукра Окан", который шел в порт Измаила в Одесской области под флагом Палау.

Кадры опубликовало Минобороны РФ.

Российский военный корабль остановил сухогруз из Палау, предварительно выстрелив в воздух. На борт коммерческого судна был высажен десант.

Вооруженные военные поставили моряков на колени, проверили документы и помещения корабля, а затем пропустили его дальше в порт Измаила.

Напомним, этот инцидент произошел 13 августа. Как тогда сообщило Минобороны РФ, около 6:40 юго-западную часть Черного моря патрулировал корабль российского Черноморского флота "Василий Быков". Им и был обнаружен сухогруз. "На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал" и "для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия", заявили в ведомстве.

Позже появились кадры высадки на сухогруз, снятые с корабля.

В Офисе президента Украины пообещали "оптимальный ответ" за остановку Россией судна, которое шло в Измаил.