Военная разведка Украины опубликовала видео работы морских дронов в Черном море.

Судя по таймингу на видео, речь идет об эпизодах от 24 мая, 11 июня, 1 и 3 августа. На кадрах видны военные корабли, некоторые ведут огонь по дронам.

Также на одном из кадров, который не датирован, заметен сильный взрыв над водой. Что взорвалось - понять сложно.

Ранее Минобороны РФ сообщало о нескольких инцидентах нападения безэкипажных катеров на российские корабли.

Так, 24 мая сообщалось об атаке на разведывательное судно "Иван Хурс" (судя по видео, один из дронов тогда смог повредить корабль).

11 июня был атакован корабль "Приазовье" Черноморского флота России.

В ночь на 1 августа россияне заявили об атаке на патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков".

А в ночь на 4 августа был нанесен удар в бухте Новороссийска, где пострадал десантный корабль "Оленегорский горняк".

Напомним, на днях Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей в случае продолжения атак украинских портов.

Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.