На российский военный разведывательный корабль, который находился близ берегов Турции и охранял газопроводы, совершена атака морских дронов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

"Сегодня около полвторого ночи ВСУ попытались атаковать морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота. Корабль выполнял задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря", - заявили в Минобороны.

В ведомстве утверждают, что все дроны были уничтожены в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, а корабль повреждений не получил.

"Корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач", - сообщили военные РФ.

Также Минобороны РФ опубликовало видео атаки. На кадрах хорошо заметен взрыв в отдалении от судна.

Напомним, 24 мая сообщалось, что российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который является самым современным в составе российского флота, был атакован беспилотниками в акватории Черного моря после прохождения пролива Босфор.

Атака произошла, когда "Иван Хурс" выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в экономической зоне Турции.

Тогда появилась информация, что судно получило серьезные повреждения, но 26 мая было опубликовано видео, как "Иван Хурс" привает в Севастополь своим ходом.