Огнем уничтожены три здания, все окна выбиты. Подробности атаки дронов в Сумской области
Сегодня ночью три дрона атаковали центральную часть Белополья Сумской области. Об этом сообщает областная прокуратура Сумской области.
"По данным следствия, 11 июня 2023 около 00:50 оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, атаковали, по предварительным данным, 3 БпЛа типа "Шахед", центральную часть г. Белополье Сумской области. В результате атаки врага огнем уничтожены три здания, обломками повреждены фасады многоэтажки, во многих помещениях выбиты окна", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, ночью украинские силы ПВО сбили три "Шахеда" в Днепропетровской области.
Ранее мы писали, что Россия обстреляла Сумскую область из минометов и дронов, пострадала школа и зернохранилище.
Война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализировала какие будут последствия для войны и природы после подрыва Каховской ГЭС.