Сегодня ночью три дрона атаковали центральную часть Белополья Сумской области. Об этом сообщает областная прокуратура Сумской области.

"По данным следствия, 11 июня 2023 около 00:50 оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, атаковали, по предварительным данным, 3 БпЛа типа "Шахед", центральную часть г. Белополье Сумской области. В результате атаки врага огнем уничтожены три здания, обломками повреждены фасады многоэтажки, во многих помещениях выбиты окна", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, ночью украинские силы ПВО сбили три "Шахеда" в Днепропетровской области.

Ранее мы писали, что Россия обстреляла Сумскую область из минометов и дронов, пострадала школа и зернохранилище.

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