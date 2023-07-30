Американские журналисты впервые посетили секретную базу украинских ВМС, где тестируют морские беспилотники
Журналисты CNN впервые получили доступ на секретную базу украинских ВМС, где тестируют одну из наиболее тщательно охраняемых военных тайн – ударные морские беспилотники.
Об этом говорится в большом материале издания.
В статье сообщается, что база расположена на одном из озер в Украине. Собеседники американских журналистов отказались назвать свои полные имена и звания в ВСУ, но раскрыли некоторые подробности о морских дронах.
Оператор морского беспилотника, представившийся как "Акула", показал журналистам пульт управления дроном, собранный в специальном чемоданчике. Внутри – несколько изготовленных на заказ экранов, джойстики, ручки и кнопки, некоторые из которых прикрыты колпачками, чтобы случайно не нажать на них, особенно на кнопку с надписью "Подрыв".
Последние версии беспилотников, с которыми удалось ознакомиться журналистам CNN, весят до 1000 килограммов, несут до 300 кг взрывчатки, запас хода – до 800 километров с максимальной скоростью до 80 км/ч. Характеристики указывают, что это новый морской дрон MAGURA V5.
Разработчик беспилотника, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что к работе над морским дроном приступили только после начала вторжения РФ. По его словам, это была важная работа, поскольку у Украины было не так много сил, чтобы противостоять России.
"Нам надо было разработать что-то свое, поскольку своего производства у нас не было. Эти беспилотники - полностью украинского производства. Они спроектированы и испытаны здесь. Мы сами производим корпуса, электронику и программное обеспечение. Более 50% производства находится в Украине", - пояснил разработчик.
Источники в украинских оборонных ведомствах подтвердили CNN, что морские беспилотники участвовали как минимум в двух недавних атаках: на Керченский мост в июле и на порт Севастополя в октябре прошлого года.
Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.
"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось", — рассказал источник в СБУ, правда, никаких других подробностей не раскрыл.
А 29 октября 2022 года нескольким аппаратам удалось прорваться к стоянке кораблей и, по данным британской разведки, повредить тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".
После этого ВСУ совершили еще несколько попыток атаковать Севастополь. Как минимум одна атака была выполнена против корабля в открытом море. Утром 24 мая три морских дрона атаковали российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который, как сообщило российское минобороны, находился в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.
Российские военные утверждают, что все три беспилотных катера были уничтожены, но ВСУ опубликовали видеозапись с камеры одного из них, и на этих кадрах видно, что дрон смог добраться до корабля вплотную. Впоследствии, правда, Россия показала фотографии "Хурса", который вернулся в Севастополь своим ходом.
Россияне еще не успели приспособиться к новым возможностям Украины, утверждают разработчики дронов.
"Очень трудно попасть в такой маленький беспилотник, его очень трудно найти. На данный момент скорость этих дронов превышает скорость любого морского судна в Черноморском регионе. Я думаю, что пройдет 5-10 лет или даже больше, прежде чем россияне смогут эффективно противостоять этому типу оборудования", – говорит один из них.
Накануне в репортаже CNN показали украинский морской беспилотник MAGURA V5. Утверждается, что дальность его действия составляет 800 км. Он может нести до 300 кг взрывчатки. Морской дрон предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий. Его разработала украинская госкомпания СпецТехноЭкспорт.
Напомним, на днях в Минобороны РФ заявили об атаке морских дронов на патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота. Атака была совершена в 370 км юго-западнее Севастополя, где корабль выполнял "задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря".