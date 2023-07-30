Журналисты CNN впервые получили доступ на секретную базу украинских ВМС, где тестируют одну из наиболее тщательно охраняемых военных тайн – ударные морские беспилотники.

Об этом говорится в большом материале издания.

В статье сообщается, что база расположена на одном из озер в Украине. Собеседники американских журналистов отказались назвать свои полные имена и звания в ВСУ, но раскрыли некоторые подробности о морских дронах.

Оператор морского беспилотника, представившийся как "Акула", показал журналистам пульт управления дроном, собранный в специальном чемоданчике. Внутри – несколько изготовленных на заказ экранов, джойстики, ручки и кнопки, некоторые из которых прикрыты колпачками, чтобы случайно не нажать на них, особенно на кнопку с надписью "Подрыв".

Последние версии беспилотников, с которыми удалось ознакомиться журналистам CNN, весят до 1000 килограммов, несут до 300 кг взрывчатки, запас хода – до 800 километров с максимальной скоростью до 80 км/ч. Характеристики указывают, что это новый морской дрон MAGURA V5.

Разработчик беспилотника, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что к работе над морским дроном приступили только после начала вторжения РФ. По его словам, это была важная работа, поскольку у Украины было не так много сил, чтобы противостоять России.

"Нам надо было разработать что-то свое, поскольку своего производства у нас не было. Эти беспилотники - полностью украинского производства. Они спроектированы и испытаны здесь. Мы сами производим корпуса, электронику и программное обеспечение. Более 50% производства находится в Украине", - пояснил разработчик.

Источники в украинских оборонных ведомствах подтвердили CNN, что морские беспилотники участвовали как минимум в двух недавних атаках: на Керченский мост в июле и на порт Севастополя в октябре прошлого года.

Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось", — рассказал источник в СБУ, правда, никаких других подробностей не раскрыл.

А 29 октября 2022 года нескольким аппаратам удалось прорваться к стоянке кораблей и, по данным британской разведки, повредить тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".

После этого ВСУ совершили еще несколько попыток атаковать Севастополь. Как минимум одна атака была выполнена против корабля в открытом море. Утром 24 мая три морских дрона атаковали российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который, как сообщило российское минобороны, находился в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

Российские военные утверждают, что все три беспилотных катера были уничтожены, но ВСУ опубликовали видеозапись с камеры одного из них, и на этих кадрах видно, что дрон смог добраться до корабля вплотную. Впоследствии, правда, Россия показала фотографии "Хурса", который вернулся в Севастополь своим ходом.

Россияне еще не успели приспособиться к новым возможностям Украины, утверждают разработчики дронов.

"Очень трудно попасть в такой маленький беспилотник, его очень трудно найти. На данный момент скорость этих дронов превышает скорость любого морского судна в Черноморском регионе. Я думаю, что пройдет 5-10 лет или даже больше, прежде чем россияне смогут эффективно противостоять этому типу оборудования", – говорит один из них.

Накануне в репортаже CNN показали украинский морской беспилотник MAGURA V5. Утверждается, что дальность его действия составляет 800 км. Он может нести до 300 кг взрывчатки. Морской дрон предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий. Его разработала украинская госкомпания СпецТехноЭкспорт.

Напомним, на днях в Минобороны РФ заявили об атаке морских дронов на патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота. Атака была совершена в 370 км юго-западнее Севастополя, где корабль выполнял "задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря".