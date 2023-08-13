Минобороны РФ сообщило об открытии "предупредительного огня" по иностранному сухогрузу "Сукра Окан" под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил.

По сообщению МО РФ, сегодня около 6:40 юго-западную часть Черного моря патрулировал корабль российского Черноморского флота "Василий Быков". Им и был обнаружен сухогруз.

"На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия", - заявляет МО РФ.

В целях досмотра сухогруза с борта корабля "Василий Быков" был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военных.

"По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз", — говорится в сообщении.

После завершения досмотра на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил.

Ранее российское Минобороны заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов.

В ответ на российскую угрозу Украина сделала аналогичное заявление.

Как писала "Страна", Украина объявила акватории шести российских портов зоной военной угрозы.