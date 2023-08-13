В Офисе президента Украины пообещали "оптимальный ответ" за остановку Россией судна, которое шло в Измаил.

Соответствующее заявление опубликовал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в соцсетях.

"Обстрел и принудительный осмотр Россией международного гражданского сухогруза "Сукра Окан", направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств", - написал советник Андрея Ермака

Он также назвал случившееся "попыткой введения "каперского права".

"Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ", - заключил Подоляк.

Отметим, что как такового каперского права не существовало. Во времена парусного флота правительство могло выдать каперское свидетельство (каперский патент), разрешающий частному судну атаковать и захватывать суда, принадлежащие неприятельской державе, а также обязывающий предоставлять их адмиралтейскому суду для признания призом и продажи. Охота за неприятельскими судами при наличии каперского свидетельства - каперство - считалось уважаемым занятием, сочетающим патриотический порыв и прибыль, в противоположность нелицензированному пиратству, повсеместно осуждавшемуся.

Напомним, сегодня российский военный корабль остановил сухогруз из Палау, предварительно выстрелив в воздух. На борт коммерческого судна был высажен вертолетный десант. После проверки корабль направился в Измаил.

Ранее Украина объявила акваторию шести российских портов зоной военной угрозы.

А на днях Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей в случае продолжения морской блокады и атак украинских портов.