Появились кадры российской высадки на сухогруз, который по Черному морю шел в порт Измаила в Одесской области.

Напомним, вчера российский военный корабль остановил сухогруз из Палау, предварительно выстрелив в воздух.

На борт коммерческого судна был высажен вертолетный десант. После проверки корабль направился в Измаил.

В Офисе президента Украины назвали это "пиратством" и пообещали "оптимальный ответ".

На видео видна высадка российского десанта на борт с вертолета, в то время, как вся команда собралась наверху.

Напомним, что Россия открыла огонь по иностранному сухогрузу, следовавшему в порт Измаил.

Также мы писали о том, что Подоляк прокомментировал обстрел Россией иностранного корабля, который шел в Измаил.

Ранее в Минобороны Украины вслед за британской разведкой заявили, что РФ готовится к блокаде украинских портов.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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