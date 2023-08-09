Атаки на вражеские корабли показывают, что операции дронами становятся все более важным компонентом ведения современной морской войны, а также могут быть направлены против самых слабых звеньев российских морских путей снабжения.

Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

"4 августа 2023 года российский торговый танкер Sig был атакован и выведен из строя в районе Керченского пролива, по всей видимости, БпЛА. Это произошло через день после аналогичного нападения на десантный корабль "Оленегорский горняк" и через два дня после неудачного нападения на российские патрульные катера, которые, по всей видимости, сопровождали российское торговое судно Sparta IV", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Sig и Sparta IV, которые ходят под гражданским флагом, заключили контракт на перевозку топлива и военных грузов между РФ и Сирией. Из-за того, что с 28 февраля 2022 года военные суда агрессора не могут проходить через Босфор, то вооруженные силы РФ в Сирии и Средиземноморье значительно зависят от данных кораблей.

Ранее британская разведка подтвердила серьезные повреждения российского корабля "Оленегорский горняк".

Также по данным разведки Британии, армия РФ испытывает нехватку резервов на юге Украины.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.