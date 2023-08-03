В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) признали, что Украина наносит удары безэкипажными катерами по российским объектам.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Я хочу сказать, что у нас есть определенные достижения в этом. И не все можно рассказывать, но по крайней мере то, что узнали представители CNN относительно морских дронов – ну это вообще вещи, которые имеет очень ограниченное количество стран", – сказал Данилов.

Также он подтвердил договоренности с Западом не использовать его вооружений по территории России. По словам Данилова, это необходимо, чтобы партнеров не обвиняли в участии в боевых действиях.

В то же время этот запрет не распространяется на оружие, которое разрабатывает украинский военно-промышленный комплекс, отметил секретарь СНБО. Данилов заявил, что при использовании украинского вооружения у ВСУ нет никаких "табу".

"А как у нас может быть табу, если страна-агрессор против нас развернула огромную военную кампанию. Если они убивают наших детей почти каждый день – какие должны быть табу?" - сказал он.

Напомним, накануне в Минобороны РФ заявили, что ВСУ пытались атаковать корабль российского флота, который сопровождал гражданский морской транспорт, с помощью морского беспилотного катера.

А 1 августа в РФ сообщили, что три безэкипажных катера пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" в 340 км юго-западнее Севастополя.