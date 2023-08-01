На юге Украины продолжаются ожесточенные бои в двух секторах, к югу от Орехова Запорожской области и в районе Великой Новоселки Донецкой области. У армии РФ наблюдается нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов обороняющихся подразделений.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

К югу от Орехова украинские войска наступают на позиции 58-й общевойсковой армии России (58 САА), которая, скорее всего, борется с боевой усталостью и истощением передовых полков из-за напряженных боев уже более восьми недель, отмечают в британской разведке.

По данным ведомства, дальше на восток, к югу от Великой Новоселки, обороняющиеся силы РФ сформированы как из Восточного, так и из Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы с координацией действий.

"Подразделения 5-й общевойсковой армии, вероятно, испытывают особое давление и, вероятно, также считают, что им давно пора провести ротацию с линии фронта", - говорится в сводке.



На юге общими проблемами для российских командиров, скорее всего, будут нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов обороняющихся подразделений, сообщают в Минобороны Британии.

Напомним, в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю Силам обороны удалось продвинуться на Бахмутском направлении, освободив два квадратных километра, и на Запорожском, освободив 12,6 кв. км.

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