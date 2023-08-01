Генштаб ВСУ утром 1 августа обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки РФ нанесла 9 ракетных и 57 авиационных ударов, 61 обстрел из РСЗО.



На Купянском направлении ВСУ отразили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине и возле Новоселовского Луганской области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы.

На Шахтерском направлении в районе Старомайорского россиян предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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