Украинский главком Валерий Залужный в марте 2023 года жаловался американцам на Илона Маска на отключение для ВСУ спутникового интернета Starlink.

Так написало издание New York Times.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, господин Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время войны. В какой-то момент он отклонил просьбу украинских военных включить Starlink в районе Крыма", - пишет издание.

По данным американской газеты, Валерий Залужный по этому поводу 17 марта позвонил главе Генштаба США Милли и заявил, что "решения Украины на поле боя зависят от дальнейшего использования Starlink для связи, и его страна хочет обеспечить доступ и обсудить, как покрыть стоимость услуги".

"Генерал Залужный также спросил, как Соединенные Штаты оценивают г-на Маска, на что американские официальные лица ответа не дали", - говорится в статье.

В целом в статье обсуждается прорывная интернет-технология, которую создал Маск и также говорится о том, что Тайвань не спешит переходить на "Старлинк", видя дружеские отношения Маска с Китаем.

Ранее мы писали, что Пентагон заказал у Илона Маска терминалы Starlink для Украины.

Также мы сообщали, что в прошлом году глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что "на коленях" умолял американского миллиардера Илона Маска передать Украине системы спутникового интернета Starlink.