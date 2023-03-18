Украинская компания "Старлинк" выиграла суд против компании американского бизнесмена Илона Маска.

Об этом сообщается в решении Киевского хозяйственного суда.

В октябре 2022 года американская компания SpaceX Илона Маска подала иск к ООО "Старлинк" и "Укрпатент". Она потребовала досрочно прекратить действие украинской торговой марки "Старлинк".

Киевский хозяйственный суд 2 марта отказал компании SpaceX в удовлетворении иска.

Оказалось, что украинское ООО "Старлинк", предоставляющее IT-услуги, существует уже более 12 лет. Заявка на регистрацию была подана в марте 2010 года, а регистрация знака состоялась в феврале 2011 года.

В то же время американский Starlink основали в 2015 году. SpaceX предоставила на регистрацию в Украине бренд Starlink в 2020 году, а права на него получила в августе 2022 года. Дочерняя компания Маска Starlink в Украине называется ООО "Старлинк Юкрейн".

Ранее мы писали, что у Зеленского хотят обсудить с Маском проблему доступа украинских дронов к интернету Starlink.

Также "Страна" рассказывала, что американский астронавт Скотт Келли призвал Маска вернуть Украине полный доступ к Starlink.