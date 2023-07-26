Стоимость Twitter упадет на сумму от 4 до 20 миллиардов долларов, если владелец соцсети Илон Маск не остановит процесс ребрендинга в X.

Об этом предупреждают рыночные аналитики, опрошенные Bloomberg.



Как сказано в материале Bloomberg, корпоративные бренды редко входят в повседневную жизнь настолько прочно, что превращаются в самостоятельные глаголы, и ещё реже владельцы намеренно уничтожают эту связь.

Опрошенные изданием аналитики и брендинговые агентства называют переименование продукта ошибкой.

"Twitter — один из самых узнаваемых брендов социальных сетей. Наклейки с изображением птицы украшают малые предприятия и веб-сайты по всему миру наряду с логотипами Instagram и Facebook", — замечает основатель брендингового агентства Fazer Тодд Ирвин.

По оценкам консалтинговой компании Brand Finance, весь бренд Twitter может стоить около 4 миллиардов долларов. Бренд Facebook - 59 миллиардов долларов, а Instagram — 47,4 миллиардов. Университет Вандербильта считает, что стоимость бренда Twitter достигает 15-20 миллиардов долларов.

По мнению аналитика компании Forrester Research Inc. Дипанджана Чаттерджи, определить стоимость бренда довольно сложно, единого подхода не существует, поэтому оценки разнятся. Однако несколько аналитиков и агентств сошлись во мнении, что бренд компании уже значительно пострадал после покупки Маском. Например, по оценкам Brand Finance, с прошлого года бренд Twitter потерял 32% своей стоимости.

Кроме того, действия бизнесмена уже привели к уходу рекламодателей с платформы. Компании были обеспокоены тем, что Маск разжигает полемику и поддерживает аккаунты, нарушающие прежние правила размещения контента. По словам самого миллиардера, доходы от рекламы в Twitter с октября 2022 года сократились более чем на 50%.

"Корпоративный бренд Twitter уже сильно переплетается с личным брендом Маска, с именем X или без него, и значительная часть устоявшегося бренда Twitter уже потеряна среди пользователей и рекламодателей", — считает аналитик Insider Intelligence Жасмин Энберг.

"Это совершенно нерационально с точки зрения бизнеса и бренда, им управляет собственное эго. На мой взгляд, это войдет в историю как один из самых быстрых случаев сворачивания бизнеса и бренда за всю историю", — соглашается с ней соучредитель консалтинговой группы по маркетингу и бренду Metaforce Аллен Адамсон.

Однако представители Twitter говорят с восхищением о будущем платформы.

"Исключительно редко — в жизни или в бизнесе — выпадает шанс произвести новое впечатление на знакомых пользователей", — написала CEO соцсети Линда Яккарино.

"X и есть будущее", — поддержал ее Маск. Комментируя материал Bloomberg, он пообещал, что его бренд станет самым дорогим в мире.

Напомним, 24 июля Twitter сменил логотип и переехал на новый домен x.com.

А вчера Маск заявил, что публикации в Twitter после ребрендинга будут называться "иксами", а не "твитами".