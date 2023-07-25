Публикации в Twitter после ребрендинга будут называться "иксами", а не "твитами".

Об этом заявил Илон Маск.

Он говорит, что переименовал соцсеть, потому что поменялась ее концепция: если раньше это был обмен короткими сообщениями, "птичьими твитами", то теперь логотип и название птички не имеют смысла, так как загрузить можно сообщение и видео любого размера.

Скоро Маск обещает внедрить в соцсеть комплексные коммуникации и возможность "держать все финансы под рукой". А в будущем вообще хочет создать некое "приложения для всего" под названием X.

Отметим, что новый логотип с символом "Х" уже внедрили.

Как писала "Страна", Илон Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира по индексу Bloomberg.

Напомним, ранее в Твиттере ограничили количество читаемых твитов в день, Маск объяснил причину таких мер усложнением работы "роботов", которые собирают данные.

Теперь верифицированные аккаунты временно ограничены чтением 6000 сообщений в день, неверифицированные – 600 в день, а новые неверифицированные аккаунты - 300.

Помимо этого, недавно Маск выражал недовольство фирмами, занимающимися искусственным интеллектом, такими как OpenAI, из-за использования ими данных Twitter для обучения своих языковых моделей. Недавно Илон Маск и один из основателей корпорации Apple Стив Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта.