Американский бизнесмен Илон Маск возглавил рейтинг топ-500 самых богатых людей мира по индексу Bloomberg. Его состояние достигло 234 миллиардов долларов.

Соответствующий список приводит Bloomberg.

Только за первое полугодие 2023 года состояние Маска увеличилось на 96,6 миллиарда долларов.

В публикации говорится, что каждый представитель индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) зарабатывал за последние шесть месяцев в среднем 14 млн долларов в день, что стало лучшим полугодием для миллиардеров со второй половины 2020 года.

Топ-10 богачей выглядит так (суммы приводятся в долларах):

Илон Маск – 234 млрд (с начала года +96,6 млрд). Бернар Арно – 200 млрд (+38,2 млрд). Джефф Безос – 154 млрд (+47,4 млрд). Билл Гейтс – 134 млрд (+24,4 млрд). Ларри Эллисон – 133 млрд (+40,8 млрд). Стив Балмер – 118 млрд (+32,3 млрд). Уоррен Баффет – 115 млрд (+7,10 млрд). Ларри Пейдж – 110 млрд (+26,7 млрд). Марк Цукерберг – 104 млрд (+58,9 млрд). Сергей Брин – 104 млрд (+24,7 млрд).

Все указанные миллиардеры, кроме француза Бернара Арно, - граждане США.

Ранее мы писали, что в рейтинге миллиардеров Forbes в этом году остались пять украинцев, у которых состояние оценивается в сумму более миллиарда долларов. В список вошли Ринат Ахметов (5,7 млрд), Виктор Пинчук (2,1 млрд), Вадим Новинский (1,4 млрд), Константин Жеваго (1,3 млрд), Геннадий Боголюбов (1,1 млрд).

Напомним, в прошлом году более 400 человек потеряли статус миллиардеров, причем 229 из них – из Китая.