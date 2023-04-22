Российские олигархи за последний год увеличили свое состояние на 152 миллиарда долларов и оправились от огромных финансовых потерь, которые они понесли после начала войны в Украине. Это произошло благодаря высоким ценам на природные ресурсы.

Такие данные приводит Forbes.

По данным издания, в списке находятся 110 миллиардеров, что на 22 человека больше, чем в прошлом году. Их общее состояние увеличилось до 505 миллиардов долларов с 353 миллиардов долларов, когда был объявлен список 2022 года.

Список, о котором идет речь, был бы длиннее, если бы пять миллиардеров - основатель DST Global Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель Freedom Finance Тимур Турлов и соучредители JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков - не отказались от российского гражданства, говорится в публикации.

"На результаты прошлогоднего рейтинга также повлияли апокалиптические прогнозы о российской экономике", - пишет Forbes.

В материале сообщается, что общее состояние российских миллиардеров в 2021 году, до начала войны, составляло 606 млрд долларов.

По данным Forbes, в первую тройку российских олигархов входят следующие лица:

Андрей Мельниченко, один из основателей "Еврохим" - с оценочным состоянием в 25,2 млрд долларов, что более чем вдвое превышает его состояние в прошлом году. Владимир Потанин, президент и крупнейший акционер "Норникеля", крупнейшего в мире производителя палладия и рафинированного никеля - с состоянием в 23,7 млрд долларов. Владимир Лисин, контролирующий сталелитейный завод НЛМК и признанный в прошлом году самым богатым человеком России - с состоянием в 22,1 млрд долларов.

Топ-3 самых "обедневших" российских миллиардеров по версии Forbes выглядит так:

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, чье состояние за год сократилось на 3,6 млрд долларов и на 2023 год составляет 11,5 млрд долларов. Частный инвестор Леонид Богуславский, чье состояние за год сократилось на 1,1 млрд долларов и составляет 3,6 млрд долларов. Дмитрий и Игорь Бухманы, чье состояние за год снизилось на 1,1 млрд у каждого и составляет 7 млрд долларов. Главный актив братьев Дмитрия и Игоря Бухманов - компания - разработчик игр Playrix.

Ранее мы писали, что в рейтинге миллиардеров по версии Forbes остались пять украинцев.

Также "Страна" рассказывала о том, как обнищали украинские олигархи во время войны.