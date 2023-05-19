Российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов хотят купить контрольный пакет акций "Яндекса". Они уже направили материнской компании "Яндекса" свое предложение, оценив 51% ее акций в $7-7,5 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

Совет директоров "Яндекса" может обсудить заявку на следующей неделе. При этом окончательное решение должно быть одобрено российскими властями, отмечает издание.

Алекперов является основателем "ЛУКОЙЛа", а Потанин - собственником "Норникеля" и многих других активов, которыми управляет холдинг "Интеррос". Оба входят в различные санкционные списки на Западе.

Их заявка на покупку "Яндекса" включает и потенциальных соинвесторов, в том числе Романа Абрамовича, банк ВТБ, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов.

Напомним, что в Украине против "Яндекса" введены санкции. Как и против ряда других российских IT-компаний, в частности: "Рамблера", "Компании ВК", владеющей соцсетями "Вконтакте" и "Одноклассники", общества с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-цифровые решения", "РТ-Инвест транспортные системы" и "Группы компаний "Иннотех", а также акционерного общества "Икс-Холдинг".